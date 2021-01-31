شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة مخلفات الأحياء السكنية في عين دار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت إدارة الخدمات ببلدية عين دار، أمس، حملة لإزالة المخلفات مجهولة المصدر داخل الأحياء السكنية.

وشملت الحملة مركز عين دار والمراكز المجاورة، وذلك ضمن أهداف البلدية لتحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري.

وكانت البلدية قد كثّفت أعمال التعقيم والتطهير للأرصفة أمام المحلات التجارية بمركز عين دار الجديدة، وذلك للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

وعززت إدارة صحة البيئة جولاتها على المنشآت الغذائية، ومنشآت الصحة العامة، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات البلدية والتدابير الوقائية.