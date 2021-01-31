شكرا لقرائتكم خبر عن طلاء الأرصفة وصيانة الطرق بمليجة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت إدارة الخدمات، بقسم الصيانة في بلدية مليجة، أعمال طلاء وصيانة للأرصفة، وذلك ضمن جهود معالجة التشوه البصري، والعمل على تحسين المشهد الحضري.

كما نفذت الإدارة، حملة لرفع المخلفات، وأعمال النظافة المختلفة، ضمن جهود الارتقاء بمستوى الخدمات العامة.

وكانت البلدية، قد رفعت وتيرة أعمالها الوقائية عبر تكثيف عمليات تعقيم وتطهير المنشآت والأسواق وأماكن الخدمات، إضافة إلى أجهزة السحب الآلي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ودعت البلدية المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، والتقيد بالاشتراطات الصحية، لحماية أنفسهم وذويهم من الجائحة.