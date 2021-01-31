الديوان الملكي: وفاة الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-31

متابعات الخليج 365- واس

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :

“بيان من الديوان الملكي”

انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير / تركي بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه ــ إن شاء الله ــ يوم غدٍ الأحد الموافق 18 / 6 / 1442هـ في مدينة الرياض.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.