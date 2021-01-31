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الديوان الملكي: وفاة الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-31

الديوان الملكي: وفاة الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز

متابعات الخليج 365- واس

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :
“بيان من الديوان الملكي”
انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير / تركي بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه ــ إن شاء الله ــ يوم غدٍ الأحد الموافق 18 / 6 / 1442هـ في مدينة الرياض.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.


امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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