شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية: «توكلنا».. شرط إلزامي لمراجعي الجهات الحكومية والقطاع الخاص والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تبدأ الجهات الحكومية والقطاع الخاص بالمنطقة الشرقية صباح اليوم (الأحد)، تفعيل تطبيق «توكلنا» إلزامياً للمواطنين والمقيمين لإثبات الحالة الصحية للمستفيدين قبل الدخول للمنشأة. ووجه أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز بالتشديد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي فايروس كورونا ، في المنطقة والعمل بشكل جاد على رصد مخالفات عدم الالتزام بالبروتوكولات الصحية وتفعيل كل ما من شأنه رفع مستوى الوعي وحماية المجتمع.

وشمل توجيه أمير الشرقية التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية ومنها استخدام تطبيق «توكلنا» ولبس الكمامة والتباعد وغيرها من التعليمات الصحية في المنشآت الحكومية ومنشآت القطاع الخاص والكيانات والأماكن التي تضم تجمعات بشرية مثل سكن العمالة وغيره ورفع تقارير مستمرة عن جهود الجهات لتطبيق تلك الإجراءات.

كما وجه بتطبيق ذات الإجراءات داخل إمارة الشرقية في كافة معاملاتها مع المستفيدين إضافة إلى قيام كافة الجهات المسؤولة في المنطقة بجولات ميدانية لرصد عدم الالتزام، وشدد على أهمية الوعي وتثقيف المجتمع بأهمية تلك الإجراءات من خلال حملات توعوية مكثفة تقوم بها الجهات المختصة لتوضيح أهمية الالتزام لما فيه مصلحة البلاد والعباد.

من جانبه، أوضح المدير العام للشوون الصحية بالمنطقة الشرقية الدكتور إبراهيم العريفي أنه تماشياً مع توجيه أمير المنطقة تم التأكيد على صحة الشرقية وإداراتها التابعة لها بالتشديد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي فايروس كورونا، مؤكداً على تفعيل تطبيق «توكلنا»، في إجراء احترازي ملزم لجميع الموظفين والمراجعين أثناء دخولهم مبنى صحة الشرقية والإدارات التابعة لها.

في السياق نفسه، وجه أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير بضرورة البدء بتفعيل تطبيق توكلنا من المواطنين والمقيمين، وإبراز ما يثبت الحالة الصحية للمستفيد، على أن يكون ذلك شرطاً إلزامياً للدخول إلى جميع الأسواق التجارية وأسواق النفع العام، والمجمعات التجارية.