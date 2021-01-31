شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية: تقارير ترصد مخالفات التعليمات الصحية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - شدد نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بالحرص على إنفاذ التوجيه الكريم الذي أصدره أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، بضرورة اتخاذ وتفعيل الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي فايروس كورونا في المنطقة الشرقية والعمل بشكل جاد على رصد مخالفات عدم الالتزام بالتعليمات الصحية، وتفعيل كل ما من شأنه رفع مستوى الوعي وحماية المجتمع.

وأكد أن اتباع التعليمات الصحية ووعي المجتمع أصبح حاجة ملحة في ظل الجائحة التي أصابت العالم، لافتاً إلى أنه على الجهات الحكومية العمل -كلٌّ في ما يخصه- على رصد التجاوزات الفردية أو التي تحدث في منشآت القطاعين العام والخاص، ورفع تقارير دورية بها، من أجل تفعيل جميع الجهود للوصول إلى نتائج تحفظ النفس والوطن من تداعيات تلك الجائحة.