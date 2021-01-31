شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع في حالات «كوفيد 19».. 270 مصاباً جديداً في 24 ساعة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - واصلت حالات كورونا الارتفاع لليوم الرابع على التوالي، وسجلت أمس (السبت) 270 حالة مؤكدة جديدة ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 367813 حالة، بينها 2142 حالة نشطة تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، و352 حالة حرجة، و293 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 359299 حالة، والوفيات 6372 حالة، بإضافة (4) حالات وفاة جديدة. وجدّدت «الصحة» التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها لخدمة مَنْ يشعر بأعراض كورونا، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضاً، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة.