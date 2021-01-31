شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع في حالات «كوفيد 19».. 270 مصاباً جديداً في 24 ساعة والان مع التفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية