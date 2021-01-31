شكرا لقرائتكم خبر عن الباحة: 3000 تربوي يتقدمون لرخصة معلم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - استضاف مركز اختبارات قياس بجامعة الباحة 3 آلاف تربوي من تعليم المنطقة لنيل رخصة المعلم، التي تنفذها هيئة تقويم التعليم بالشراكة مع جامعة الباحة.

ويحرص التربويون لنيل الرخصة قبل مضي 4 أعوام، إذ سترتبط العلاوة السنوية للمعلمين والمعلمات بالحصول على الرخصة. وتعد الرخصة المهنية وثيقة تصدرها هيئة تقويم التعليم والتدريب، وفق معايير تؤهل الحاصل عليها لمزاولة مهنة التعليم بحسب مستويات تراتبية وخبرة زمنية محددة، وتعد أحد متطلبات الحصول على الرتبة المهنية الصادرة من وزارة التعليم، ووفقاً للمستويات المعتمدة: (رخصة معلم، رخصة معلم ممارس، رخصة معلم متقدم، رخصة معلم خبير)، وتمنح لمن يحمل مؤهل الشهادة الجامعية (البكالوريوس) فما فوق من المعلمين على رأس العمل، أو الخريجين الجدد الراغبين في الالتحاق بمهنة التعليم، أو من يزاول مهنة التعليم عند نفاذ اللائحة وهو يحمل مؤهلا دون الجامعي.

ويشترط للحصول على الرخصة لمن سبق له اجتياز اختباري كفايات المعلمين والمعلمات (العام والتخصصي) كلٌ على حدة، أن يحقق الحد الأدنى المطلوب للرخصة في الاختبارين، وأن يكون إصدارها خلال 3 سنوات من تطبيق ضوابط إصدار الرخص المهنية، علما أن إصدار رخصة معلم ممارس يتطلب الحصول على درجة 50 إلى 69 في كلا الاختبارين بخبرة تعليمية أقل من خمس سنوات، ورخصة معلم متقدم تتطلب الحصول على درجة 70 إلى 79 في كلا الاختبارين وبخبرة تعليمية تعادل خمس سنوات فأكثر، أما رخصة معلم خبير فتتطلب الحصول على درجة 80 فأعلى في كلا الاختبارين (العام والتخصصي) وبخبرة تعليمية تعادل 10 سنوات أو أكثر من شاغلي الوظائف التعليمية على رأس العمل. وستصدر الهيئة رخصة معلم ممارس لكل من حصل على درجة 50 فأعلى في اختباري كفايات (العام والتخصصي) من المرشحين الجدد للتوظيف..

ويهدف نظام الرخص المهنية الإسهام في رفع جودة أداء المعلمين والمعلمات وفق معايير ومتطلبات ومستويات مهنية للارتقاء والتطور المهني، والتحفيز على التطوير والتعلم الذاتي، إضافة إلى التطبيق العملي للمعايير المهنية في مجال التخصصات العلمية المختلفة، وضمان استيفاء الحد الأدنى المقبول من معايير الكفاية المهنية لمزاولة مهنة التعليم.

وتشمل هذه الخدمات التسجيل في اختبارات الرخص المهنية (العام والتخصصي)، وإصدار الرخص المهنية، والاطلاع على تقارير مستوى الأداء في تلك الاختبارات، إضافة إلى قنوات متنوعة من الدعم الفني.