شكرا لقرائتكم خبر عن «البلدية»: غيابات متكررة لـ «أعضاء المجالس».. و3 محاور للتطوير والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - كشف تقرير صادر من وزارة الشؤون البلدية عن وضع 3 محاور لتطوير نطاق عمل المجالس البلدية، بناءً على ما تم رصده من ملاحظات وقصور، من خلال متابعة وتقييم أداء المجالس البلدية في الدورة الرابعة لاختصاصاتها وشؤونها وفق نظام المجالس البلدية ولوائحه التنفيذية.

وعلمت "الخليج 365" أن التقرير الذي حصلت على نسخة منه، يتناول نطاق العمل في المحاور التالية؛ تكوين وتنظيم المجالس البلدية، وكذلك محور الاختصاصات والصلاحيات للمجالس، وفي المحور الأخير حوكمة وأتمتة أعمال المجالس البلدية. ورصد التقرير غيابات متكررة لعدد من أعضاء المجالس البلدية عن الجلسات، وبينهم من تجاوز غيابهم ۳ جلسات متتالية، وكذلك جلسات متفرقة في السنة المالية الواحدة. وطالب التقرير الأمانة العامة لشؤون المجالس البلدية بإيضاح مبررات الغياب سواء كان ذلك بعذر أو من دون عذر، بما يمكن من دراسة وتحليل مسألة الحضور والغياب، واستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لإكمال المعلومات التفصيلية، لما لذلك من تأثير سلبي على فاعلية أداء المجالس وعلى المشاركة في الأنشطة والفعاليات واللجان التي تسهم في الارتقاء بأداء المجالس البلدية.

يذكر أنه تم التمديد للمجالس البلدية لمدة سنتين انقضى منها عام، بعد لقاءات وإجتماعات عقدتها وزارة الشؤون البلدية مع رؤساء المجالس لمناقشة تطوير الأداء.