شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مدير هدف يوضح عدد المواطنين المستهدفين بالتوظيف في عام 2021 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد مدير صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، تركي الجعويني، إن أرقام توظيف المواطنين ارتفعت في آخر 3 أشهر من عام 2020، كاشفا عن عدد المواطنين المستهدف توظيفهم العام الجاري 2021.

وقال مدير هدف أن المستهدف توظيفه عن طريق فروع الصندوق يُتوقع أن يكون بين 220 إلى 240 ألف مواطن، بينما مَن ستتم خدمتهم خلال خدمات الصندوق الأخرى المتكاملة سيصل إلى حوالي 600 إلى 800 ألف.

يجدر الإشارة إلى أن "هدف" تمكن من توظيف 197 ألف مواطن خلال العام المنتهي 2020.