تدشين حملة للنظافة العامة في كورنيش الخبر

دشن أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، اليوم السبت، الحملة التطوعية التي تُعنَى بالنظافة العامة وذلك في كورنيش الخبر، بحضور عدد من مسؤولي أمانة المنطقة.

وأوضح الجبير أن الحملة تهدف لتعزيز ثقافة الاهتمام بالبيئة، ورفع ثقافة التطوع وتعزيز مفهوم التكافل بين الأفراد وتعزيز روح المواطنة، مشيرًا إلى أن الحملة هي استمرار لمبادرات وحملات سابقة أطلقتها الأمانة بالشراكة مع فئات المجتمع كافة.

وأضاف أن الحملة ستتضمن تنظيف الشواطئ والمتنزهات والطرق العامة ومداخل المدن والأحياء، والمتنزهات البرية وتوعية مرتادي المراكز التجارية.

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