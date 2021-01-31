وفاة الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود

تُوفّي مساء اليوم السبت، الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود.

وشغل الأمير الراحل الكثير من المناصب العسكرية منها نائب قائد القوات الجوية الملكية السعودية، بالإضافة للعديد من المناصب المدنية، بينها رئاسة المركز الوطني للأرصاد الجوية.

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، نعى الأمير الراحل، قائلًا في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: رحم الله سمو الأمير تركي بن ناصر.. عزائي لعائلته الكريمة وآل سعود الكرام.

كما نعاه الصحافي السعودي عثمان العمير، معددًا مناقب الأمير الراحل.

وقال العمير، في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: فقدت البلاد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز، لطيف المعشر، غني بالأخلاق والسمو، راقي التعامل (..) عزائي لعائلته الكريمة وأخص الصديق الأعزّ سمو الأمير فيصل بن تركي.

وتقدم لاعب المنتخب السعودي ونادي النصر سابقًا، ماجد عبدالله، بأحر التعازي إلى خادم الحرمين الشريفين وولي عهده والأسرة الحاكمة في وفاة الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز، فيما خصّ بالعزاء الأمير فيصل بن تركي وأسرة الفقيد.

ونعى الرئيس الأسبق لنادي الهلال عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز، الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، قائلًا: اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه فسيح جنّاتك إنّا لله وإنّا إليه راجعون.