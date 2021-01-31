بعد هزة حائل.. فريق من «المساحة الجيولوجية» لتقييم الخطورة الزلزالية ووضع الحلول المناسبة

انطلق فريق فني متخصص من المركز الوطني للزلازل والبراكين بهيئة المساحة الجيولوجية إلى موقع الهزة الأرضية التي حدثت شمال مدينة حائل.

وقالت هيئة المساحة الجيولوجية في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن الفريق سيجمع المعلومات الإضافية وسيقوم بعمل الدراسات اللازمة لتقييم الخطورة الزلزالية ووضع الحلول المناسبة لضمان سلامة المواطنين والمقيمين.

وسجّلت هيئة المساحة الجيولوجية، الجمعة، هزة أرضية بقوة 3.07 على مقياس ريختر وعمق 7 كيلومترات، وتبعد 46 كم شمال مدينة حائل، وفقًا لرصد محطات الشبكة الوطنية بالمركز الوطني للزلازل والبراكين، قال عنها المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل إنها تُعتبر صغيرة.

وأكد المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل، في تصريحات لـ«عاجل»، أن الهزة الأرضية الارتدادية التي حدثت عقب الهزة الأرضية الأولى بساعة ونصف الساعة، بلغت قوتها 2.09 على مقياس ريختر، مشيرًا إلى أنها تُعد مؤشرًا جيدًا على تلاشي الهزات الأرضية.

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