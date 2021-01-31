هل يمكن عودة صاحب تأشيرة «خرج ولم يعد» المتغيّب عن العمل؟.. «الجوازات» تجيب

كشفت المديرية العامة للجوازات، إمكانية عودة صاحب تأشيرة «خرج ولم يعد»، بعد عدم التزامه بالرجوع في الوقت المقرر نظامًا.

وتفاعلت «الجوازات» مع أحد المغردين، الذي تساءل حول إمكانية عودة شقيقه الذي تغيّب عن العمل منذ 2016، بتأشيرة جديدة.

وقالت مديرية الجوازات إن التعليمات تنص على أن «من خرج ولم يعد»؛ يُمنع من الدخول لمدة ثلاث سنوات؛ إلا على صاحب العمل السابق بتأشيرة جديدة.

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