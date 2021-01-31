7 تنبيهات لعواصف ترابية ورياح نشطة بالمناطق

كما سجلت محطات الرصد الهيدرولوجي والمناخي بالمملكة أعلى كمية هطول للأمطار بمطار القريات في الجوف بواقع 5.0 ملم، تلتها الحدود الشمالية بـ 2.0 ملم.
رياح نشطة وأتربة مثارة
الرياض
السليل - وادي الدواسر - الدوادمي - عفيف - الأفلاج الحريق - الخرج
الشرقية
الأحساء - الجبيل - الخبر الخفجي
الحدود الشمالية
العويقيلة - رفحاء - طريف
القصيم
البدائع - الرس - الشماسية - المذنب - بريدة
رياح نشطة وارتفاع الأمواج
مكة المكرمة
الليث - جدة - رابغ
تبوك
الوجه - أملج - ضباء
المدينة المنورة
ينبع
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