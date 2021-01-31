7 تنبيهات لعواصف ترابية ورياح نشطة بالمناطق

حذر المركز الوطني للأرصاد خلال الـ12 ساعة الماضية، 4 مناطق من الرياح النشطة والأتربة المثارة مع تدنٍ في الرؤية الأفقية، وهي الرياض والشرقية والحدود الشمالية والقصيم، كذلك نبه من رياح نشطة وارتفاع للأمواج وتدنٍ في الرؤية بـ3 مناطق وهي مكة المكرمة وتبوك والمدينة المنورة.

كما سجلت محطات الرصد الهيدرولوجي والمناخي بالمملكة أعلى كمية هطول للأمطار بمطار القريات في الجوف بواقع 5.0 ملم، تلتها الحدود الشمالية بـ 2.0 ملم.

رياح نشطة وأتربة مثارة

الرياض

السليل - وادي الدواسر - الدوادمي - عفيف - الأفلاج الحريق - الخرج

الشرقية

الأحساء - الجبيل - الخبر الخفجي

الحدود الشمالية

العويقيلة - رفحاء - طريف

القصيم

البدائع - الرس - الشماسية - المذنب - بريدة

رياح نشطة وارتفاع الأمواج

مكة المكرمة

الليث - جدة - رابغ

تبوك

الوجه - أملج - ضباء

المدينة المنورة

ينبع