مكافحة الجراد بامتداد 21 ألف هكتار

تمكنت البيئة والمياه والزراعة من معالجة 21265 هكتارًا تعرضت لـ5 أسراب من الجراد الصحراوي، وتواصلت عمليات المكافحة في 7 مناطق شملت «حائل، تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير، وجازان».

وغزت أسراب الجراد الصحراوي قرى زور وادعة بنجران أمس، مما ألحق الضرر بالمحاصيل الزراعية وسط مطالبات المواطنين بتكثيف المكافحة في جميع الأحياء التي يتواجد فيها الجراد.

المكافحة من 11 - 20 يناير

المساحة المستكشفة 60900 هكتار.

المساحة المصابة والمعالجة 21265 هكتارًا.

عدد الأسراب 5 أسراب.

المساحة المعالجة بالهكتـــــــار

800 حائل

2100 تبوك

2400 المدينة المنورة

11490 مكة المكرمة

3280 الباحة

995 عسير

200 جازان