مكافحة الجراد بامتداد 21 ألف هكتار

وغزت أسراب الجراد الصحراوي قرى زور وادعة بنجران أمس، مما ألحق الضرر بالمحاصيل الزراعية وسط مطالبات المواطنين بتكثيف المكافحة في جميع الأحياء التي يتواجد فيها الجراد.
المكافحة من 11 - 20 يناير
المساحة المستكشفة 60900 هكتار.
المساحة المصابة والمعالجة 21265 هكتارًا.
عدد الأسراب 5 أسراب.
المساحة المعالجة بالهكتـــــــار
800 حائل
2100 تبوك
2400 المدينة المنورة
11490 مكة المكرمة
3280 الباحة
995 عسير
200 جازان
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