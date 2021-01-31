اخبار السعوديه

السعودية اليوم / الولايات المتحدة تسجل 164,876 إصابة مؤكدة و 3,532 حالة وفاة بفيروس كورونا

0 نشر
0 تبليغ


واشنطن 17 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 30 يناير 2021 م واس
سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 164,876 إصابة مؤكدة و 3,532 حالة وفاة نتيجة فيروس المستجد(كوفيد 19).
وأفادت المراكز الأمريكية للإحصاء اليوم، أن عدد الإصابات بالفيروس وصل إلى 25,780,144 حالة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 435,151 حالة.
// انتهى //
01:15ت م
0108

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الولايات المتحدة تسجل 164,876 إصابة مؤكدة و 3,532 حالة وفاة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا