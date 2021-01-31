السعودية اليوم / الديوان الملكي: وفاة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز



الرياض 17 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 30 يناير 2021 م واس

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :

"بيان من الديوان الملكي"

انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير / تركي بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه ــ إن شاء الله ــ يوم غدٍ الأحد الموافق 18 / 6 / 1442هـ في مدينة الرياض.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

// انتهى //

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