السعودية اليوم / بلدية القريات تحرر 31 مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال 218 جولة رقابية



سكاكا 17 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 30 يناير 2021 م واس

نفّذت بلدية محافظة القريات (218) جولة ميدانية للمراقبين الصحيين على المنشآت التجارية، أسفرت عن رصد 31 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس

وأكد رئيس بلدية القريات المهندس سميحان بن محمد الشمري أن البلدية كثفت جولاتها الرقابية على كافة الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، وذلك للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية والتقيد بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا وفقاً لتوجيهات ومتابعة أمين منطقة الجوف المهندس عاطف الشرعان.

وأهاب المهندس الشمري بالجميع التعاون مع البلدية وذلك بالإبلاغ عن المخالفات البلدية والصحية ومخالفات عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من خلال مركز 940 لمعالجتها، من أجل سلامة الجميع.

// انتهى //

22:56ت م

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سكاكا 17 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 30 يناير 2021 م واسنفّذت بلدية محافظة القريات (218) جولة ميدانية للمراقبين الصحيين على المنشآت التجارية، أسفرت عن رصد 31 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا والاشتراطات الصحية ، ومصادرة 1388 كجم من المنتجات والأغذية والخضار والفواكه واللحوم منتهية الصلاحية في الأسواق والمراكز التجارية وإتلاف 89 لتر زيوت غير صالحة لاستخدام ذلك خلال أسبوع.وأكد رئيس بلدية القريات المهندس سميحان بن محمد الشمري أن البلدية كثفت جولاتها الرقابية على كافة الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، وذلك للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية والتقيد بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا وفقاً لتوجيهات ومتابعة أمين منطقة الجوف المهندس عاطف الشرعان.وأهاب المهندس الشمري بالجميع التعاون مع البلدية وذلك بالإبلاغ عن المخالفات البلدية والصحية ومخالفات عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من خلال مركز 940 لمعالجتها، من أجل سلامة الجميع.// انتهى //22:56ت م0098

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