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السعودية | الديوان الملكي: وفاة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل ساعة واحدة - 12:18 صباحًا, 31 يناير 2021 م

المناطق - الرياض

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :
“بيان من الديوان الملكي”
انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير / تركي بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه ــ إن شاء الله ــ يوم غدٍ الأحد الموافق 18 / 6 / 1442هـ في مدينة الرياض.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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