السعودية | الديوان الملكي: وفاة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الديوان الملكي: وفاة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل ساعة واحدة - 12:18 صباحًا, 31 يناير 2021 م
المناطق - الرياض
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :
“بيان من الديوان الملكي”
انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير / تركي بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه ــ إن شاء الله ــ يوم غدٍ الأحد الموافق 18 / 6 / 1442هـ في مدينة الرياض.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.