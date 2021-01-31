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الباحة تسجل 304 مخالفات للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-31

الباحة تسجل 304 مخالفات للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية

منها 103 مخالفات لعدم لبس الكمامات على الوجه

متابعات الخليج 365 - واس

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نفذت أمانة منطقة الباحة والبلديات التابعة لها بالمنطقة عدداً من الحملات التفتيشية خلال الأسبوعين الماضيين، وذلك لمراقبة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة لمنع تفشي وانتشار فيروس .

جولات رقابية: 

واستهدفت الحملات القيام بجولات رقابية مجدولة ومفاجئة للتفتيش على الصالات وقصور الأفراح والاستراحات والمطاعم والمقاهي والمراكز التجارية والأسواق والمحلات والحدائق والمنتزهات، في سبيل الحدّ من المخالفات ومنع التجمعات التي تتجاوز الأعداد المسموح بها، مع ضمان تطبيق “البروتوكولات” الوقائية ومنها إجراءات التباعد الاجتماعي وقياس درجات الحرارة وتعقيم الأيدي وارتداء الكمامات.

أمانة الباحة تصدر 304 مخالفات للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية 6

وأسفرت الحملات المكثفة عن رصد وضبط عدد من المخالفات بلغت 304 مخالفات في الباحة، شملت 95 مخالفة لعدم الالتزام بقياس درجة الحرارة للمرتادين عند المداخل، و103 مخالفات لعدم لبس الكمامات على الوجه، و45 مخالفة لعدم التزام العاملين في المنشآت بالإجراءات الاحترازية اللازمة و”البروتوكولات” المعمول بها، بالإضافة إلى 37 مخالفة لعدم تطبيق ضوابط التباعد الاجتماعي، و24 مخالفة بسبب عدم توفير المواد وأدوات التعقيم المناسبة, حيث طبِّقت على إثر ذلك العقوبات والغرامات بحق مرتكبي تلك التجاوزات وفق الأنظمة المعمول بها ولائحة المخالفات للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحدّ من انتشار كورونا.

أمانة الباحة تصدر 304 مخالفات للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية

خطة عمل محكمة: 

وأكد أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط بأن الفرق الرقابية في أمانة المنطقة والبلديات التابعة لها تعمل على مدار الساعة بكامل طاقتها وفق خطة عمل محكمة لضبط المخالفات ومتابعة الالتزام بجميع الإجراءات والتدابير الوقائية التي تضمن الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين وتحول دون انتشار الفيروس.

ودعا الدكتور السواط المواطنين والمقيمين بمدن ومحافظات منطقة الباحة إلى سرعة الإبلاغ عن الملحوظات والمخالفات المتعلقة بفيروس كورونا، وذلك من خلال الاتصال المباشر والتبليغ على الرقم الموحد للبلاغات البلدية 940، كما تعهد بتطبيق جميع العقوبات والغرامات والجزاءات اللازمة بحق المخالفين دون استثناء إنفاذاً للتوجيهات الصادرة بهذا الشأن.

أمانة الباحة تصدر 304 مخالفات للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية 3

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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