شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تؤكد دعمها للمملكة في مواجهة الإرهاب الحوثي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم السبت، عن بالغ إدانتها لاستهداف ميليشيا الحوثي اليوم بمقذوف عسكري محافظة الحرث بمنطقة جازان، ومحاولة استهداف المملكة بطائرة مُفخخة دون طيار تمكنت القوات المُشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها بنجاح في الأجواء اليمنية.

كما أدانت مصر استمرار محاولات استهداف أراضي المملكة من قِبَل ميليشيا الحوثي.

وأكدت مصر مُجددًا - في بيان صحفي لوزارة الخارجية - دعمها لما تتخذه المملكة من إجراءات تكفل صون أمنها واستقرارها وتحافظ على سلامة مواطنيها في مواجهة هذه الهجمات الإرهابية الجبانة، وفي سبيل التصدي لكافة صور الإرهاب وداعميه.