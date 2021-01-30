الحوامل عليهن استبدال مشروبات الكافيين بالعصائر 

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-30

متابعات الخليج 365- محمد داوود - جدة

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نصحت استشارية النساء والولادة الدكتورة فاطمة عبدالسميع، النساء الحوامل باستبدال مشروبات الكافيين (الشاي- القهوة- المشروبات الغازية) خلال فترة الحمل بالعصائر الطازجة، لافتة إلى أن الأجنة تتأثر بالكافيين في حالة استهلاكه بكميات كبيرة.

الوقاية من الجلطات:

وقالت في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365“: إن تناول كمية كافية من السوائل خلال فترة الحمل يعتبر من العادات الصحية المهمة لدعم صحة الجسم والحماية من الجفاف، وكذلك للحفاظ على السائل الأمنيوسي وحجم الدم والوقاية من الجلطات، لذلك يوصى بتناول ما لا يقل عن عشرة أكواب من السوائل يوميًّا، منها ما لا يقل عن ثمانية أكواب من الماء.

الطازجة غنية بالفيتامينات:

وحول أفضل العصائر خلال فترة الحمل أوضحت فاطمة أن هناك مجموعة من العصائر يمكن تناولها خلال فترة الحمل وهي:

⁃ الأناناس إذ يحتوي على مادة البروميلين التي تزيد من سيولة الدم، ما يساعد في خفض ضغط الدم، ويزيد من تدفق الدم للمشيمة ويحمي من الجلطات، كما يعتبر مصدرًا غنيًّا بفيتامين “ج”، الذي يساعد في تقوية المناعة للحامل.

⁃ البنجر، وهو من العناصر المغذية الغنية بالألياف، ويمكن تحضيره مع الفراولة أو إضافة الليمون له لتعزيز النكهة، كما يقلل من خطر الإصابة بفقر الدم في أثناء الحمل.

⁃ عصير العنب، ويعتبر من الفواكه الغنية بالجلوكوز التي تساعد في إمداد الجسم بالطاقة التي قد تفتقدينها في فترة الحمل.

⁃ عصير التفاح، وهو غني بالألياف، والبوتاسيوم، وفيتامين أ، وفيتامين ج، وهو مفيد للحامل وللطفل.

⁃ عصير الجزر والبرتقال الطازج إذ يحتوي عصير البرتقال على الكثير من المواد الغذائية الجيدة للحامل، فهو يبقي الجسم رطبًا، ومصدر جيد لمضادات الأكسدة، والحديد، وفيتامين ج.

⁃ عصير المانجو ويحتوي على فيتامين ج، وفيتامين أ، الذي يساعد على منع ظهور مضاعفات الحمل، من انخفاض المناعة أو الإسهال أو ظهور التهاب في الجهاز التنفسي، حيث إنّ تناول كوب من عصير المانجو يساعد على منح الحامل نسبة 100% من فيتامين أ التي تحتاجها.

تحذير لـ الحوامل:

وحذرت الدكتورة فاطمة من العصائر المعلبة، إذ تلجأ بعض السيدات الحوامل إلى تناول العصائر التي بها مواد حافظة؛ وبالتالي فهي تؤثر على صحة الأم والجنين أيضًا لاحتوائها على ألوان غير طبيعية تؤثر على نمو الطفل، فالعصائر الطازجة أفضل إذ تحتوي على نسبة كبيرة من الفيتامينات والمعادن التي تمد جسم الحامل والجنين بكل طاقة وأمان وبدون مواد حافظة.

