شكرا لقرائتكم خبر وزير الصحة: واجهنا تحديا في التصدي لكورونا ولن نسمح بعودته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة في تغريدة على حسابه في تويتر «تحد كبير واجهناه سويا، وقطعنا فيه أشواطا، وكان له في ذاكرتنا مكان.ومرة أخرى رجاء من القلب، بألا نسمح لهذا التحدي أن يحضر من جديد ».
ودعت الوزارة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون باعتباره أهم وسيلة للوقاية من الفيروس، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواء طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.
وجددت التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات (تطمن )التي هيأتها لخدمة من يشعر بأعراض كورونا، أو مراكز (تأكد)التي خصصتها لخدمة الذين لا يشكون أعراضا،أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة
لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس اب) عبر رقم 920005937 ، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة المستجدات، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.
إجمالي الحالات 367,813
الحالات النشطة2142
المتعافون 3359,299
الوفيات 6372
توزيع الحالات على المناطق
الرياض 105
الشرقية 66
مكة المكرمة 40
المدينة المنورة 16
الباحة 8
حائل 4
عسير 9
القصيم 6
الحدود الشمالية 6
جازان 1
نجران 3
تبوك 3
الجوف 3
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