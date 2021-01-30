شكرا لقرائتكم خبر تأجيل فتح المنافذ بشكل كامل إلى 5 شوال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



وأوضح المصدر أن ذلك يأتي بناء على ما أوضحه وزير الصحة من أن الشركات المصنعة للقاح (كوفيدـ19) تأخرت في تسليم الدفعات المتعاقد عليها في الأوقات المحددة، ونظرا إلى أهمية الوصول إلى معدلات مناعة مجتمعية مرتفعة في المملكة قبل السماح بالسفر في ظل وجود موجة ثانية من الجائحة في كثير من الدول، وحرصا على الصحة العامة في المملكة وللحفاظ على معدلات إصابة منخفضة، مع استمرار وزارة الصحة في متابعة المستجدات المتعلقة بالموضوع.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الداخلية تأجيل فتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل إلى 5 شوال المقبل الموافق 17 مايو بدلا من 18 شعبان، وذلك بحسب ما أوضحه مصدر مسؤول في الوزارة، وإلحاقا للبيان الصادر في 8 يناير الحالي بشأن الإعلان عن موعد رفع القيود على مغادرة المواطنين للمملكة والسماح بفتح المنافذ.وأوضح المصدر أن ذلك يأتي بناء على ما أوضحه وزير الصحة من أن الشركات المصنعة للقاح (كوفيدـ19) تأخرت في تسليم الدفعات المتعاقد عليها في الأوقات المحددة، ونظرا إلى أهمية الوصول إلى معدلات مناعة مجتمعية مرتفعة في المملكة قبل السماح بالسفر في ظل وجود موجة ثانية من الجائحة في كثير من الدول، وحرصا على الصحة العامة في المملكة وللحفاظ على معدلات إصابة منخفضة، مع استمرار وزارة الصحة في متابعة المستجدات المتعلقة بالموضوع.

كانت هذه تفاصيل خبر تأجيل فتح المنافذ بشكل كامل إلى 5 شوال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.