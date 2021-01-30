3000 جولة رقابية على المنشآت الصحية والصيدليات

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وأوضحت الصحة أن الجولات الميدانية أسفرت عن رصد 162 مخالفة أحيلت إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت صحة حفر الباطن ممثلة بإدارة الالتزام 3000 جولة ميدانية على المستشفيات الخاصة والمجمعات الطبية ومراكز الخدمات المساندة الخاصة خلال عام 2020م للتأكد من التزامها بالإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد ، ومتابعة تنفيذ لائحة المؤسسات الصحية الخاصة.وأوضحت الصحة أن الجولات الميدانية أسفرت عن رصد 162 مخالفة أحيلت إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

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