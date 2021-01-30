بدء التسجيل لبرامج الماجستير بجامعة نجران

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وأوضحت الجامعة أن القبول متاح في برامج الرياضيات للطالبات، وفيزياء المواد المتقدمة للطلاب.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تبدأ جامعة نجران اليوم، استقبال طلبات التسجيل لبرامج الماجستير الأكاديمية المجانية للعام الجامعي 1442 / 1443هـ، وحتى الأربعاء 28 من الشهر الحالي.وأوضحت الجامعة أن القبول متاح في برامج الرياضيات للطالبات، وفيزياء المواد المتقدمة للطلاب.

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