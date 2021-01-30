استدامة الموارد الحيوية من خلال التحول الوطني

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إطلاق الغزلان بإحدى المحميات (مكة)

الأمن الغذائي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعمل برنامج التحول الوطني على ضمان استدامة الموارد الحيوية، بما في ذلك الثروة الحيوانية التي تشكل عنصرا رئيسا في تحقيق الأمن الغذائي، إضافة إلى حماية الحياة الفطرية، من خلال حماية وتهيئة المناطق الطبيعية، وإنشاء المناطق المحمية، ووضع قيود على بعض السلوكيات والأنشطة مثل الصيد البري، وصيد الأسماك.

أسهمت جهود البرنامج في تنمية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها في تحقيق الأمن الغذائي والتنموي في المملكة، وتقدم المملكة في مؤشر الأمن الغذائي العالمي؛ لتكون الرابعة من بين الدول الخليجية والعربية، والثلاثين عالميا. وذلك من خلال عدد من المبادرات، منها:

برنامج الاستقصاء والسيطرة على الأمراض الحيوانية الذي يهدف إلى السيطرة على الأمراض الحيوانية من خلال تطوير برنامج متكامل للاستقصاء عن أهم الأمراض الحيوانية بالمراقبة المستمرة والملاحظة الدقيقة لتوزيع الأمراض وانتشارها، والعوامل المتعلقة بذلك.

مبادرة مركز تطوير وإنتاج اللقاحات البيطرية للعثرات المرضية المحلية.

الحياة الفطرية

وفيما يخص حماية الحياة الفطرية فقد عمل البرنامج على إطلاق عدد من المبادرات، منها:

مبادرة التوسع في المحميات الطبيعية والإدارة المتكاملة لها.

تحسين أداء المناطق المحمية على المستوى البيئي والاقتصادي والاجتماعي.

تحقيق التوازن البيئي بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.

مبادرة تطوير منظومة الاتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها وإدارتها المتكاملة.

إطلاق الغزلان بإحدى المحميات (مكة)

قطاع الثروة الحيوانية

اعتمد مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية عددا من القروض التمويلية والتسهيلات والضمانات الائتمانية بقيمة تجاوزت 337 مليون ريال، شملت:

تمويل أول مستشفى بيطري للإبل على مستوى المملكة دعما لقطاع الثروة الحيوانية.

دعم مشاريع البيوت المحمية.

إنتاج الدجاج اللاحم.

إطلاق الغزلان بإحدى المحميات (مكة)

وتضمنت القروض برنامج دعم رأس المال العامل والتكاليف التشغيلية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومبادرة الصندوق للتخفيف من آثار جائحة كورونا

بوابة المنشآت البيطرية

تشمل بوابة المنشآت البيطرية 53 خدمة بيطرية الكترونية، منها:

- خدمات إصدار تراخيص العيادات البيطرية والمستشفيات البيطرية.

- خدمات إصدار تراخيص صيدلية بيطرية وترخيص مزاولة المهن الطبية البيطرية، كما تقدم خدمات الإيواء والعناية بالصقور، مما يسهم في تحقيق التحول الرقمي وتحسين أداء الخدمات ورفع مستوى الجودة.

براءة اختراع بالمجمع الأمريكي

جرى تسجيل براءة اختراع بالمجمع الأمريكي للزرع النسيجي والذي يستخدم لإنتاج اللقاحات الفيروسية لحماية الحيوانات من الأمراض الوبائية مما له الأثر الواسع لتعزيز الأبحاث لتطوير لقاحات فيروسية، كما يسهم في تشخيص الأمراض الفيروسية دون إجراء التجارب على الحيوانات إضافة إلى مساهمته في قياس سمية المستحضرات والأدوية البيطرية بدلا عن الحيوانات، ويساعد هذا الاختراع في تقليل استيراد وتكلفة إنتاج اللقاحات.

منصة (زراعي)

سعيا لتفعيل التحول الرقمي في تقديم الخدمات الزراعية للمستفيدين أطلقت منصة (زراعي) لتقديم 80 خدمة من الخدمات الزراعية للمستفيدين من أفراد وأصحاب الأعمال من المستثمرين في قطاعات الزراعة والثروة السمكية والثروة الحيوانية في المملكة وتتيح المنصة استخراج وتجديد تراخيص الثروة الحيوانية وتراخيص الثروة السمكية إضافة إلى الخدمات المساندة.

حملة ترقيم الإبل

أطلقت حملة ترقيم الإبل بناء على التوجيه السامي، لترقيم 1.4 مليون رأس من الإبل، من خلال وضع شرائح الكترونية وربطها بقواعد بيانات بما يساعد على توثيق معلومات الثروة الحيوانية من الإبل، خاصة فيما يتعلق بأعدادها والتزام مربيها ببرامجها الوقائية والعلاجية وضمان السيطرة على أمراضها.

مجموعة من الغزلان داخل محمية (مكة)

منصة (فروسية) للخيل السعودية

لتكوين قاعدة بيانات شاملة عن ملاك الخيل ومرابطهم ومواقعهم وتكوين خرائط للتوزيع الجغرافي لملاك الخيل في المملكة، إضافة إلى تعزيز القدرات في السيطرة والتحكم على أمراض الفصيلة الخيلية، وتحقيق التكامل الالكتروني بين الجهات المشاركة في مجال الخيل، وتوحيد آلية تنقل الخيل داخل المملكة، والعمل على تطوير المحاجر الطبية الدولية للخيل في المملكة.

عيادات بيطرية متنقلة

دعمت وزارة البيئة والمياه والزراعة برنامج رفع مستوى الخدمات البيطرية بجميع مناطق المملكة بتوفير 100 عيادة بيطرية متنقلة لخدمة مربي الماشية، مما يسهم في توعية مربي الثروة الحيوانية ورفع إنتاجيتهم إضافة إلى سرعة الاستجابة والتعامل مع حالات بلاغات الطوارئ، تطبيقا لآليات الأمن الحيوي.

المختبر المتنقل

دعما لقدرات مختبرات التشخيص البيطري بالمملكة في الوصول إلى مواقع الاندلاعات الوبائية والتعامل مع المسببات عالية الخطورة والحفاظ على الأمن الحيوي في كافة مناطق المملكة، دشنت الوزارة المختبر المتنقل لفحص الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان بأحدث التقنيات والتجهيزات لفحص ما يصل إلى 400 عينة يوميا من الأمراض والوبائيات المشتركة بين الإنسان والحيوان، كإنفلونزا الطيور.

مجموعة من الغزلان داخل محمية (مكة)

رفع جودة المختبرات وكفاءتها

سعيا لرفع جودة المختبرات وكفاءتها اجتازت مختبرات وزارة البيئة والمياه والزراعة اختبارات الكفاءة من خلال مشاركة 8 مختبرات مرجعية في دول متخصصة في مجال اختبارات الكفاءة والمواد المرجعية كمختبر»ANSES» ومختبر «CIRAD» ومعهد «Venezie» و «Friedrich-Loeffler-Institut» لعدد 9 اختبارات للأمراض الوبائية والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، وذلك نتيجة توثيق النتائج وفق أعلى المعايير الدولية، واستنادا إلى الهيئات والمنظمات والمختبرات المرجعية بهذا الشأن، إضافة إلى تطوير المختبرات.

مشروع كافح

يستهدف مشروع كافح لمكافحة نواقل الأمراض، تنفيذ أعمال الرش الأرضي والاستقصاء الحشري واليرقي في جميع مناطق المملكة بعدد إجمالي 212 فرقة مزودة بأحدث الأجهزة والمعدات والمضخات الخاصة بالمكافحة، كالضباب الحراري والرذاذ المتناهي الصغر وخزانات الضغط العالي، مما يسهم في الحد من تكاثر نواقل الأمراض وتحقق التحكم والسيطرة على الأمراض حيوانية المنشأ.

حماية الثروة الحيوانية

لحماية الثروة الحيوانية والتحكم والسيطرة على الأمراض حيوانية المنشأ والحد من وصولها للإنسان، جرى توفير 1.4 مليون جرعة من لقاح حمى الوادي المتصدع، و40 مليون جرعة من لقاح الحمى القلاعية، وهما من الأمراض المسيطر عليها.

حماية الحياة الفطرية

سعيا إلى حماية البيئة وتنميتها واستدامتها، والالتزام بالمبادئ البيئية، وتنظيم قطاع البيئة والأنشطة والخدمات المتعلقة به، أصدر نظام البيئة المتكون من 49 مادة، ويشتمل على عدة محاور تتضمن:

الأحكام المنظمة لإدارة النظم البيئية.

الموارد الطبيعية والمحافظة على استدامتها.

الحياة الفطرية.

المناطق المحمية.

وبين النظام ماهية مخالفات أحكامه وآليات ضبطها وإيقاع العقوبات على المخالفين، ويهدف النظام إلى عدد من الأمور من ضمنها الحد من الصيد الجائر، وحماية المحميات والحيوانات المهددة بالانقراض.

عقوبات للحد من الصيد الجائر

أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة أخيرا اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية الحيوانية البرية لنظام البيئة، تضمنت:

أنواع الكائنات الحية التي يحظر صيدها.

الأماكن والمواسم والأوقات المحددة للصيد.

أحكام ووسائل ومعدات الصيد البري المحظور استخدامها.

اشتراطات التراخيص وإجراءاتها.

ضبط المخالفات وجدول بغرامات مخالفة اللائحة التنفيذية للكائنات الفطرية الحيوانية البرية.

غرامات صيد الكائنات الحية المحظورة.

منصة فطري الالكترونية

سعيا لحماية وتهيئة المناطق الطبيعية ضمن جهود برنامج التحول الوطني في تطوير منظومة الاتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها وإدارتها المتكاملة، دشنت منصة فطري الالكترونية ضمن خطة لتطوير مسيرة العمل بالمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية ورفع مستوى الخدمة المقدمة لإصدار التراخيص الخاصة بالاستيراد والتصدير والصيد، وغيرها من الأنشطة المتعلقة بالكائنات الفطرية ومنتجاتها، التي تندرج تحت نظام البيئة ولوائحها التنفيذية، وتتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي يطبقها المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، كاتفاقية الاتجار الدولي بالأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات الفطرية واتفاقية المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية.

أبرز الخدمات:

إصدار تراخيص الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير والإدخال من البحر.

إصدار شهادة الملكية للحيوانات.

إصدار جوازات الصقور.

تسهم المنصة في: