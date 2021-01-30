ضبط 3 مخالفين سرقوا معدات من محطات توليد الكهرباء

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وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الرائد خالد الكريديس، في بيان أمس قائلا «إن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على 3 مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية البنجلاديشية، في العقد الثالث من العمر، ارتكبوا عددًا من الجرائم، بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في سرقة المعدات الكهربائية والقواطع النحاسية من محطات توليد الكهرباء ومواقع متفرقة من مشاريع تحت الإنشاء، والمتاجرة بها عبر منافذ بيع السكراب، وقدرت قيمة المسروقات بمبلغ 3.466.843 ريالا، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات الأولية النظامية كافة، وإحالتهم إلى النيابة العامة».

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت الجهات الأمنية بمنطقة الرياض على ثلاثة مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية البنجلاديشية تورطوا في سرقة معدات كهربائية من محطات توليد الكهرباء.وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الرائد خالد الكريديس، في بيان أمس قائلا «إن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على 3 مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية البنجلاديشية، في العقد الثالث من العمر، ارتكبوا عددًا من الجرائم، بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في سرقة المعدات الكهربائية والقواطع النحاسية من محطات توليد الكهرباء ومواقع متفرقة من مشاريع تحت الإنشاء، والمتاجرة بها عبر منافذ بيع السكراب، وقدرت قيمة المسروقات بمبلغ 3.466.843 ريالا، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات الأولية النظامية كافة، وإحالتهم إلى النيابة العامة».

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