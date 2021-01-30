شكرا لمتابعة خبر عن فريق من المساحة الجيولوجية لتقييم الخطورة الزلزالية في حائل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى):

قام المركز الوطني للزلازل والبراكين بهيئة المساحة الجيولوجية، بإرسال فريقًا فنيًا متخصصًا إلى موقع الهزة الأرضية التي حدثت شمال مدينة حائل.

وقالت الهيئة أن الفريق ستكون مهامه منحصرة في جمع المعلومات الإضافية وعمل الدراسات اللازمة لتقييم الخطورة الزلزالية، ويعكف الفريق على وضع الحلول المناسبة لضمان سلامة المواطنين والمقيمين في موقع الهزة الأرضية.

يذكر أن منطقة حائل قد تعرضت لهزة أرضية خلال الساعات القليلة الماضية بقوة 3.07 درجة على مقياس ريختر وبعمق 7 كيلومترات.