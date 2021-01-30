شكرا لمتابعة خبر عن أول تحرك من العنف الأسري بشأن تحرش سيدة بطفلة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري مع بلاغ موثقًا بالصوت، بشأن واقعة تحرش سيدة تدعى دانة بطفلة.

وقال المواطن في بلاغه: "بلاغ ضد هذه المتحرشة.. الرجاء اتخاذ الإجراءات الرادعة لها ولغيرها، مع أهمية الكشف على الطفلة التي تم استدراجها من قبل المتحرش".

ورد مركز العنف الأسري على صاحب البلاغ قائلا : "جارٍ التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد تلك المتحرش" ، موجهًا الشكر إلى صاحب البلاغ على حرصه واهتمامه.