شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مهندسان يطلقان برنامجا لتسهيل استخراج التأشيرات إلكترونيا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

نجح مهندسان في تأسيس برنامج دايركت ليكون المنصة الأولى من نوعها في المملكة المختصة بالسفر والدراسة بالخارج بشكل شامل.

وقال رائد الأعمال والمهندس المؤسس للبرنامج، محمد المنيعي، خلال حديثه لقناة الإخبارية، أنه أسس المشروع بمشاركة زميله محمد الضالع وذلك عن طريق عملية إعداد شاملة، تضمنت السفر للخارج للتنسيق مع المعاهد الدراسية، مبينا أن العمل على التطبيق بدأ مع نهاية 2016، وواجه العديد من المعوقات، أبرزها التكلفة المالية ونقص الخبرات التقنية لدى المؤسسين، إلى أن تم استقطاب كوادر تقنية لتجهيز المشروع، لينتهي العمل فيه منتصف 2018.

وأضاف المنيعي أن هناك سعيا دائما لتطوير البرنامج وتقديم منتجات جديدة، وذلك على غرار ما شهده التطبيق مؤخرًا، مثل تجديد جوازات سفر العمالة لبعض الجنسيات، بالإضافة إلى توفير موافقات من المعاهد الدراسية، لافتا أن التطبيق مدعوم بـ6 فروع في المملكة، وذلك حتى يتمكن أي مواطن من استخدام المنصة.

وأشار إلى البرنامج يوفر العديد من الخدمات الخاصة بالسفر والدراسة بالخارج، أبرزها استخراج التأشيرات وحجز تذاكر السفر والحصول على موافقات المعاهد والجهات العلمية بالخارج.