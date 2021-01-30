وأضاف أنه يتخذ الإجراءات اللازمة لتحييد وتدمير قدرات الحوثي بما يتوافق مع القانون الدولي.

وأكد التحالف، على استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في محاولاتها المتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

أعلن التحالف العربي، عن تدمير طائرة مفخخة بالأجواء اليمنية أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه ‎المملكة.

شكرا لمتابعة خبر عن تدمير طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه ‎المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام