شكرا لمتابعة خبر عن تدمير طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أعلن التحالف العربي، عن تدمير طائرة مفخخة بالأجواء اليمنية أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه المملكة.
وأوضح التحالف:" ملتزمون بتدمير القدرات النوعية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني ".
وأكد التحالف، على استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في محاولاتها المتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.
وأضاف أنه يتخذ الإجراءات اللازمة لتحييد وتدمير قدرات الحوثي بما يتوافق مع القانون الدولي.