«المياه الوطنية» تطالب بتصفية أي مستحقات قبل بيع أو شراء أو نقل ملكية العقار

دعت شركة المياه الوطنية، عملاءها، قبل بيع أو شراء أو نقل ملكية أي عقار، إلى تصفية المستحقات السابقة على الخدمات المقدمة، مع تحديث بيانات المالك الجديد عبر فرعها الإلكتروني (e.nwc.com.sa).

وتهدف شركة المياه الوطنية، من هذا الإجراء، إلى ضمان وصول فاتورة الخدمات باسم مالك العقار الجديد، وانتظامها دون مديونيات سابقة، ومعرفة الخدمات المرتبطة بالعقار، وطلب الخدمات الأخرى ومتابعتها.

اقرأ أيضًا:

توجيه لـ«المياه الوطنية» بمعالجة الاعتراضات وبيان حق المستفيدين

بيان توضيحي من «المياه» حول القراءات التقديرية للفواتير والعدادات الذكية