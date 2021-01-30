كراني: الخميس.. بداية أقوى عدم استقرار على أجواء المملكة مع درجات صفرية وصقيع

الرياض - محمد عبدالله - بعد 96 ساعة من الدفء
أكد خبير الأرصاد الجوية حسن كراني، أن المملكة تشهد الدفء بدايةً من بعد غد الاثنين حتى الخميس المقبل؛ وذلك بعد رحيل المنخفض «القطبي».
وعبر حسابه على «تويتر»، قال كراني: «96 ساعة تشهد خلالها المملكة دفئًا بعد رحيل (القطبي)، تبدأ الاثنين المقبل وتستمر حتى الخميس التالي».
وتابع: «بعد هذه الفترة، يبدأ أقوى عدم استقرار يسود أجواء (الشمال، والغربية، والوسطى، والشرقية، وأجزاء من المرتفعات)، مع عودة درجات الحرارة الصفرية والصقيع للشمال، وانعدام الرؤية قبل هطول الأمطار».
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