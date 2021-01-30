«العنف الأسري» يتفاعل مع واقعة «المتحرشة دانة»

تلقى مركز «بلاغات العنف الأسري»، بلاغًا موثقًا بالصوت، بشأن واقعة تحرش سيدة تدعى «دانة» بطفلة، مطالبًا باتخاذ الإجراءات الرادعة ضد مرتكبة الواقعة.

وقال مركز العنف الأسري، ردًّا على صاحب البلاغ: «جارٍ التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد تلك المتحرشة»، موجهًا الشكر إلى صاحب البلاغ على حرصه واهتمامه.

وقال المواطن في بلاغه: «بلاغ ضد هذه المتحرشة.. الرجاء اتخاذ الإجراءات الرادعة لها ولغيرها، مع أهمية الكشف على الطفلة التي تم استدراجها من قبل المتحرشة».

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