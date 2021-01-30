«الصحة» تكشف الأحد مستجدات لقاح كورونا وخريطة الإصابات الأسبوعية

أعلنت وزارة الصحة عن عقد مؤتمر صحفي في الـ(3:35) عصر غد الأحد؛ لعرض مستجدات فيروس «كورونا»، وأبرز الاستفسارات الشائعة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي بيانٍ لها، أفادت الوزارة بأن المؤتمر سوف يتناول الأوضاع العالمية للفيروس، وكذا خريطة الإصابات الأسبوعية، والمنحنى الوبائي، وأبرز الاستفسارات الشائعة خلال الـ24 ساعة الماضية، بجانب إحصائيات ومستجدات اللقاح. وسوف يتناول كل هذا المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي.

وأشارت الوزارة إلى أن وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتصنيف المقاولين الدكتور أحمد قطان؛ سوف يعرض لمحة عن جهود وزارته في رصد المخالفات، وجهود لجنة سكن العمالة، بجانب التذكير بالبروتوكولات الصحية.

وأكدت الوزارة إمكانية المشاركة بطرح الأسئلة والاستفسارات في المؤتمر عبر «الهاشتاق» (شارك في المؤتمر الصحفي) في تويتر.

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