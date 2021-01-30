«الأرصاد» عن طقس الأحد: نشاط في الرياح السطحية.. ورؤية أفقية محدودة

توقع «المركز الوطني للأرصاد»، الأحوال الجوية ليوم غد الأحد؛ منوهًا إلى نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من المملكة، مع تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر.

وأشار مركز الأرصاد في بيان، عبر موقعه الرسمي، إلى نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار؛ لتحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض؛ تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة.

ولم يستبعد «مركز الأرصاد» تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المنطقة الشرقية خاصة الأجزاء الجنوبية منها.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، ذكر المركز، أن الرياح السطحية ستكون شمالية غربية إلى غربية، وسرعتها تتراوح بين 15ـ 42كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين متر ونصف المتر إلى مترين. والبحر سيكون متوسط الموج إلى مائج.

وعلى الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية، شمالية غربية، بسرعة تتراوح بين 15-42 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين متر ونصف المتر إلى مترين.

وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة غدًا الأحد:

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