«الجوازات» توضح خطوات الحصول على تصاريح السفر الاستثنائية

أوضحت المديرية العامة للجوازات، اليوم السبت، خطوات خدمة تصاريح السفر الاستثنائية المتاحة عبر منصة «أبشر» الإلكترونية.

وعبر حسابها على «تويتر»، بثت المديرية «إنفوجرافًا» يوضح آلية استخراج تصاريح السفر الاستثنائية في 9 خطوات.

وتبدأ الخطوات بالدخول على حسابك في «أبشر» والنقر على أيقونة «خدمات» واختيار الجوازات، ثم اختيار مركز الرسائل والطلبات والضغط على خدمة «طلب جديد»، يعقبها اختيار القطاع الحكومي المطلوب وجهة إصدار التصريح.

ولفتت المدرية، إلى أنه عند اختيار خدمة تصاريح الجوازات يتم وصف الطلب إذا كان ضمن الحالات الاستثنائية، مع إرفاق الوثائق والمستندات المطلوبة والتي تختلف باختلاف نوع الطلب، ثم تقديم الطلب، وأخيرًا تصلك رسالة برقم الطلب ويتم معالجتها.

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