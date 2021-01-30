التحالف: تدمير مُسيَّرة مفخخة بالأجواء اليمنية أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه السعودية

أعلن تحالف دعم الشرعية، اليوم السبت، اعتراض وتدمير طائرة مُسَيَّرَة مفخخة فوق الأجواء اليمنية أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه السعودية.

وأكد التحالف في بيان صادر عنه اليوم، استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في محاولاتها المتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وأشار إلى أنه يتخذ الإجراءات اللازمة لتحييد وتدمير قدرات الحوثي بما يتوافق مع القانون الدولي.

وكانت الدفاعات الجوية السعودية اعترضت السبت الماضي، صاروخًا أطلقته ميليشيات الحوثي تجاه الرياض.

كما أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن في 15 يناير الحالي اعتراض وتدمير 3 طائرات بدون طيار مفخخة، أطلقت باتجاه المملكة من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية.