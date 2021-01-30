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التحالف: تدمير مُسيَّرة مفخخة بالأجواء اليمنية أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه السعودية

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الرياض - محمد عبدالله - أكد أنه يتخذ الإجراءات اللازمة لتحييد وتدمير قدرات الانقلابيين..

أعلن تحالف دعم الشرعية، اليوم السبت، اعتراض وتدمير طائرة مُسَيَّرَة مفخخة فوق الأجواء اليمنية أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه .

وأكد التحالف في بيان صادر عنه اليوم، استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في محاولاتها المتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وأشار إلى أنه يتخذ الإجراءات اللازمة لتحييد وتدمير قدرات الحوثي بما يتوافق مع القانون الدولي.

وكانت الدفاعات الجوية السعودية اعترضت السبت الماضي، صاروخًا أطلقته ميليشيات الحوثي تجاه الرياض.

كما أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن في 15 يناير الحالي اعتراض وتدمير 3 طائرات بدون طيار مفخخة، أطلقت باتجاه المملكة من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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