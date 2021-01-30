5 أهداف لملتقى تحسين التجربة في رحلة الضيف

برعاية خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وحضور مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، تنظم جامعة أم القرى بعد غد الثلاثاء، ممثلة في معهد خادم الحرميـن الشريفين لأبحاث الحج والعمرة «الملتقى العلمي العـشرون لأبحاث الحج والعـمرة والزيارة» وذلك تحت شعار «تحسين التجربة في رحلة الضيف».

أبحاث العمرة والزيارة

يهدف الملتقى لاستقطاب الباحثين والمختصين في الجامعات والمعاهد البحثية السعودية والمهتمين في مجال البحث والعمرة والزيارة، إضافة لأصحاب القرار لمناقشة وعرض الأبحاث والدراسات والمقترحات، وتبادل وجهات النظر للاستفادة من أحدث التقنيات العلمّية والعالمّية من أجل التطوير المستمر والعمل على الرقي بالخدمة المقدمة لقاصدي بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي، ويتضمن برنامج الملتقى كلمة للأمير خالد الفيصل، ثم كلمة لوزير التعليم حمد آل الشيخ وكلمة للرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة عبدالرحمن عداس، على أن تتوالى الجلسات خلال يومي الثلاثاء والأربعاء برئاسة كل من عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي الدكتور سعد الشثري وأمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص ورئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن اليوبي ورئيس جامعة أم القرى الدكتور معدي آل مذهب ورئيس جامعة الطائف يوسف عسيري، ومن ثم تختتم بتوصيات الملتقى، والتي يقدمها عميد معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة الدكتور باسم قاضي.

محاور الملتقى

تتضمن تحسين وتطوير تجربة ضيوف الرحمن عبر الخدمات والـمرافق المقدمة في منظومة الحج والعمرة والزيارة، إضافة إلى الأنشطة الثقافية والعلمية المختلفة التي يشارك فيها ضيوف الرحمن مثل «الرحلات، التسوق، الفعاليات المتنوعة، الأنشطة التوعوية». أما المحور الثاني فيعنى بالاستدامة بأنواعهـا المختلفة التي تضم: الاقتصادية «زيادة الناتج المحلي، ترشيد استهلاك الموارد»، والبيئية «الطاقة النظيفة، إدارة النفايات، الحد من التلوث»، والاجتماعية «التطوع، نقل المعرفة، الشراكة المجتمعية»، والاستيعابية «زيادة الطاقة الاستيعابية للمرافق والخدمات والبنى التحتية، والتي يمكن تحقيقها من خلال زيادة المساحات والاستخدام الأمثل للموارد والتوزيع الأنسب للمرافق وبرامج الجدولة والتفويج».

أهداف الملتقى

- دعم اتخاذ القرارات التي مـن شأنها تحسين خدمة ضيوف الرحمن

- عرض أهـم المبادرات والبرامج التي تقوم بها الجهات الحكومية

- الاطلاع على نتائج البحوث والدراسات العلمية المتعلقة بمقومات الارتقاء بتجربة رحلة ضيوف الرحمن

- الاطلاع على أفضل الممارسات في إدارة الحشود للاستفادة منها وتعميمها

- إيجاد قنوات فعالة للتواصل بين الأطراف المعنية بخدمـة ضيوف الرحمن من القطاعات الحكومية والأعمال البحثية والخيرية