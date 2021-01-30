الزراعة العضوية على أسطح 1000 فيلا

وأشارت محجوب، على هامش فعاليات المبادرة في إحدى مزارع واحة الأحساء الزراعية، إلى امتلاكها حزمة بذور عضوية غير متوفرة في السعودية، وتتولى توريدها إلى المملكة، وتوزيعها مجانا للمهتمين بالزراعة العضوية المنزلية، علاوة على توزيع «دودة الأرض»، موضحة أن من بين أبرز البذور والمحاصيل، التي تستهدف زراعتها عضوياً: «الخس، والجزر، والكوسا، والطماطم، والقرنبيط، والبروكلي، ودوار الشمس»، وغيرها.
وأضافت محجوب أنها تحرص على توزيع وتبادل البذور، التي تتأقلم مع الأرض الزراعية في كل منطقة ومحافظة بالسعودية، مع التأكيد على خلو هذه الزراعات من الكيماويات ومبيدات الحشرات.
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