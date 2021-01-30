تشجير 25 سدا بعسير والانطلاق من بيشة

حطت حملة#لنجعلها_خضراء التي أطلقتها وزارة البيئة والمياه والزراعة مؤخرا رحالها في محافظة بيشة، حيث شارك مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس عبدالله الويمني وعدد من منسوبي الفرع في تشجير المنطقة المحيطة بسد الملك فهد في بيشة، بالتعاون مع مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة بيشة وإدارة سد الملك فهد.

حملة التشجير

صرح الويمني، بأنه تمت زراعة 2000 شتلة في سد الملك فهد بمحافظة بيشة والمستهدف 20 ألف شتلة ضمن حملة التشجير بمنطقة عسير، معلنا انطلاقة حملة تشجير سدود منطقة عسير التي تشمل 25 سدا، وتستهدف زراعة حوالي 200 ألف شتلة.

المشهد الحضري

أقام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير في وقت سابق، ورشة عمل بعنوان «استثمار المناطق المحيطة بسدود منطقة عسير»، وذلك بمسرح الغرفة في أبها لاستثمار المسطحات المائية، ضمن المشهد الحضري من أمانة منطقة عسير، واستثمار السدود في إطار حماية مصادر المياه من الإدارة العامة لموارد المياه.

وتسعى وزارة البيئة من خلال حملة لنجعلها خضراء لتغطية 165 موقعا في جميع مناطق المملكة، منها 37 موقعا تابعا للوزارة.