تطوير المنظومة التعليمية في الحرمين الشريفين

تعتزم الرئاسة العامة لشـؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، التعاقد مع بيت خبرة لبناء دراسة متكاملة لوثيقة استراتيجية تهدف الى تطوير المنظومة التعليمية بالحرمين الشريفين بكافة فروعها المختلفة من خلال أدوات علمية ووفقا للمنهجيات العلمية في بناء الدراسات التطويرية والوثائق الاستراتيجية.

أفضل التقنيات

يأتي ذلك لتطوير أداء منسوبي الرئاسة وصولا إلى أعلى مستويات أداء العمل في النظم والاستراتيجيات وتحسين خدمة منسوبيها بأحدث وأفضل التقنيات والمحافظة على أعلى مستويات الكفاءة في بيئة العمل عبر استثمار الخبرات لتقديم أرقى الخدمات لقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وكان الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتورعبدالرحمن السديس صرح في 2012 عن وجود خطط تستهدف تحويل معهد الحرم المكي الشريف ومعهد المسجد النبوي الشريف إلى جامعة المسجد الحرام والمسجد النبوي.

تحولات رقمية

يأتي ذلك المشروع في وقت شهدت خلاله الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي قفزات في العشر سنوات الماضية، من المشاريع والتوسعات (التوسعة السعودية الثالثة، وتوسعة صحن المطاف، والمسعى، وإعادة ترميم الكعبة المشرفة)، كما انطلقت خطط التحولات الرقمية والمبادرات المستقبلية التي نتج عنها خطة الرئاسة 2024، والتي ركزت على إعادة الهيكلة الإدارية، وتمكين الشباب والمرأة، وتفعيل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، والاهتمام بتنمية المكان والإنسان، والاهتمام بمكافحة الأوبئة، والمحافظة على سلامة زوار وقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي، والاهتمام بنشر الوسطية والاعتدال والتسامح، ونشر العلم، وتعليم القرآن الكريم، وتحديث مصنع كسوة الكعبة المشرفة، ومعرض عمارة الحرمين.

مشروع حرمين

انطلقت أولى خطوات مشروع الخطة الاستراتيجية والتشغيلية (حرمين) بالتعاون مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ويهدف المشروع إلى إعداد خطة استراتيجية شاملة ومتكاملة طويلة المدى تنفذ للسنوات الخمس الأولى من الخطة وتتضمن برامج ومبادرات، ووضع آليات تساعد على إجراء عمليات المتابعة والمراجعة الدورية، والتي كانت من ثمارها الانطلاقة المستقبلية بالمبادرات التحولية لخطة الرئاسة التنفيذية 2024 بـ60 مبادرة، و10 محاور رئيسية، و10 أهداف استراتيجية جاءت للاحتفاء بالقاصدين وإثراء تجربتهم، والتميز التشغيلي لمرافق الحرمين لتمكين القاصدين من أداء عبادتهم بكل يسر وسلام، وترسيخ الدور التعليمي للحرمين، وتمايزه وتقديمه بجودة عالية، وتطوير منظومة لتنمية الموارد البشرية ترتكز على استقطاب الكفاءات وتطويرها وتحفيزها، والتوظيف الأمثل لتقنية المعلومات، وتطوير منظومة التوجيه والإرشاد للقاصدين، وإيصال رسالة الحرمين الشريفين للعالم وتعزيز أثرهما الدعوي، وتطوير التنظيم الإداري والعمل المؤسسي، وتحقيق الاستدامة المالية من خلال رفع الكفاءة وتنوع مصادر الدخل وتنميتها من خلال رفع كفاءة الإنفاق وتقليل الاستهلاك وتحقيق أهداف حوكمة الميزانية، وبناء نموذج فعال وتكاملي للاستفادة المثلى من الشراكات والعمل التطوعي، وإيصال رسالة الحرمين الشريفين إلى جميع أنحاء المعمورة.

من الأهداف الاستراتيجية

مبادرات تحولية 2024

التميز التشغيلي لمرافق الحرمين

ترسيخ الدور التعليمي للحرمين وتقديمه بجودة عالية

تطوير منظومة تنمية الموارد البشرية

التوظيف الأمثل لتقنية المعلومات

تطوير منظومة التوجيه والإرشاد

إيصال رسالة الحرمين الشريفين للعالم

تطوير التنظيم الإداري والعمل المؤسسي

60 مبادرة

10 محاور رئيسية