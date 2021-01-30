اختبارات جامعة نجران حضوريا

أعلنت جامعة نجران الآلية التنفيذية للعملية التعليمية للمراحل الجامعية باستمرار الدراسة عن بعد، للمقررات النظرية، وللأجزاء النظرية من المقررات العملية، وذلك خلال الأسابيع العشرة الأولى من الفصل الحالي.

وأكد المتحدث الرسمي للجامعة الدكتور يوسف الحازمي، استثناء مواد الإعداد العام كونها تدرس في الأصل عن بعد حتى بدون الظروف الاستثنائية.

وتعقد كافة الاختبارات الفصلية والنهائية لهذا الفصل حضورياً، لجميع المقررات النظرية والعملية باستثناء مواد الإعداد العام «الثقافة الإسلامية - المهارات اللغوية - التحرير العربي»، ومقرري «أخلاقيات المهنة مهارات الاتصال» في السنة التحضيرية.