اختبارات جامعة نجران حضوريا

وأكد المتحدث الرسمي للجامعة الدكتور يوسف الحازمي، استثناء مواد الإعداد العام كونها تدرس في الأصل عن بعد حتى بدون الظروف الاستثنائية.
وتعقد كافة الاختبارات الفصلية والنهائية لهذا الفصل حضورياً، لجميع المقررات النظرية والعملية باستثناء مواد الإعداد العام «الثقافة الإسلامية - المهارات اللغوية - التحرير العربي»، ومقرري «أخلاقيات المهنة مهارات الاتصال» في السنة التحضيرية.
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