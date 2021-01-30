السعودية اليوم / اليونان 795 إصابة جديدة بفيروس كورونا



أثينا 17 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 30 يناير 2021 م واس

سجلت اليونان 795 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت منظمة الصحة الوطنية في اليونان في بيان لها اليوم، إلى ارتفاع الحصيلة الإجمالية للإصابات لتبلغ 156473 إصابةً، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد 5779 حالةً.

// انتهى //

22:12ت م

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أثينا 17 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 30 يناير 2021 م واسسجلت اليونان 795 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 15 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت منظمة الصحة الوطنية في اليونان في بيان لها اليوم، إلى ارتفاع الحصيلة الإجمالية للإصابات لتبلغ 156473 إصابةً، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد 5779 حالةً.// انتهى //22:12ت م0089

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