السعودية اليوم / أمانة الشرقية تدشن حملة للنظافة العامة بكورنيش الخبر



الدمام 17 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 30 يناير 2021 م واس

دشن معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير اليوم، الحملة التطوعية التي تعنى بالنظافة العامة وذلك في كورنيش الخبر، بحضور عدد من مسؤولي أمانة المنطقة.

وأوضح معاليه أن الحملة تهدف لتعزيز ثقافة الاهتمام بالبيئة، ورفع ثقافة التطوع وتعزيز مفهوم التكافل بين الأفراد وتعزيز روح المواطنة، مشيراً إلى أن الحملة هي استمرار لمبادرات وحملات سابقة أطلقتها الأمانة بالشراكة مع كافة فئات المجتمع.

وأضاف المهندس الجبير أن الحملة ستتضمن تنظيف الشواطئ والمتنزهات والطرق العامة ومداخل المدن والأحياء، والمتنزهات البرية وتوعية مرتادي المراكز التجارية

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22:10ت م

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