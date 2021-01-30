

لوكسمبورغ 17 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 30 يناير 2021 م واس

سجلت لوكسمبورغ 159 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة في لوكسمبورغ في بيان لها اليوم، إلى ارتفاع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس لتبلغ 50547 إصابةً ،فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 579 حالةً.

// انتهى //

22:04ت م

0086



لوكسمبورغ 17 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 30 يناير 2021 م واسسجلت لوكسمبورغ 159 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و حالتي وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت وزارة الصحة في لوكسمبورغ في بيان لها اليوم، إلى ارتفاع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس لتبلغ 50547 إصابةً ،فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 579 حالةً.// انتهى //22:04ت م0086

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / لوكسمبورغ تسجل 159 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.