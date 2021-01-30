

جيزان 17 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 30 يناير 2021 م واس

صرّح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي، بأن الدفاع المدني تلقى بلاغاً عن سقوط مقذوف عسكري تم إطلاقه من قبل عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية تجاه محافظة الحرث بمنطقة جازان، وبمباشرة جهات الاختصاص البلاغ في الموقع، تبين أنه مقذوف عسكري من نوع كاتيوشا، سقط في حديقة مجاورة لمستشفى الحرث العام، وتناثرت شظاياه في عدة مواقع مختلفة، ولم ينتج عنه أي إصابات أو أضرار - ولله الحمد -، كما تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

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21:15ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الدفاع المدني بجازان : سقوط مقذوف عسكري أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بالقرب من مستشفى الحرث العام دون إصابات أو أضرار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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