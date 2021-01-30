السعودية اليوم / المغرب تسجل 701 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الرباط 17 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 30 يناير 2021 م واس

سجلت المغرب 701 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم، إلى ارتفاع إجمالي الإصابات ليبلغ 470691 إصابةً، فيما بلغ إجمالي الوفيات في البلاد 8259 وفاةً.

// انتهى //

21:11ت م

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الرباط 17 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 30 يناير 2021 م واسسجلت المغرب 701 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و 13 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم، إلى ارتفاع إجمالي الإصابات ليبلغ 470691 إصابةً، فيما بلغ إجمالي الوفيات في البلاد 8259 وفاةً.// انتهى //21:11ت م0078

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