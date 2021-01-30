السعودية اليوم / لبنان تسجل 2631 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بيروت 17 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 30 يناير 2021 م واس

سجّلت لبنان 2631 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة اللبنانية اليوم، إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء بلغ 178472، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 3031 وفاة بعد تسجيل 61 حالة وفاة.

// انتهى //

21:06ت م

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بيروت 17 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 30 يناير 2021 م واسسجّلت لبنان 2631 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 298913 إصابةً.وأشارت وزارة الصحة اللبنانية اليوم، إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء بلغ 178472، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 3031 وفاة بعد تسجيل 61 حالة وفاة.// انتهى //21:06ت م0077

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